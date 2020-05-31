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Валенсія невдоволена халатністю Гасперіні – тренер Маліновського наражав на небезпеку десятки людей

31 травня 23:18 334 Читать на русском
Валенсія невдоволена халатністю Гасперіні – тренер Маліновського наражав на небезпеку десятки людей
Джан П'єро Гасперіні / Getty Images

Валенсія зробила офіційну заяву після того, як тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні зізнався, що перехворів коронавірусом.

21’ Кевін Гамейро
51’ Кевін Гамейро
67’ Ферран Торрес
 
Йосіп Ілічіч 3’
Йосіп Ілічіч 43’
Йосіп Ілічіч 71’
Йосіп Ілічіч 82’
3’ Йосіп Ілічіч
21’ Кевін Гамейро
43’ Йосіп Ілічіч
51’ Кевін Гамейро
67’ Ферран Торрес
71’ Йосіп Ілічіч
82’ Йосіп Ілічіч

"Валенсія хотіла б публічно висловити наше здивування через слова тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні, які з'явилися в італійській пресі цього тижня. Він заявив, що як напередодні, так і в день нашого матчу Ліги чемпіонів на Местальї (10 березня) знав про симптоми хвороби, теоретично сумісні із симптомами коронавірусу, однак не вжив профілактичних заходів.

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Такі дії наражали на небезпеку безліч людей під час поїздки до Валенсії і перебування в ній. Слід пам'ятати, що ця гра проводилася за закритими дверима на тлі суворих заходів безпеки за розпорядженням іспанських органів охорони здоров'я, спрямованих на запобігання ризику зараження COVID-19. Так сталося саме через присутність людей з Бергамо – району, який публічно класифікували "небезпечним" ще перед грою", – йдеться у заяві на офіційному сайті Валенсії.

Нагадаємо, Аталанта змогла пройти "кажанів" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, однак відразу після цього турнір зупинили через масове поширення коронавірусу.

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Теги
Іспанія Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Валенсія - Аталанта коронавірус Валенсія Валенсія Аталанта Аталанта Італія
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