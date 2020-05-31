Валенсія невдоволена халатністю Гасперіні – тренер Маліновського наражав на небезпеку десятки людей

Валенсія зробила офіційну заяву після того, як тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні зізнався, що перехворів коронавірусом.

"Валенсія хотіла б публічно висловити наше здивування через слова тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні, які з'явилися в італійській пресі цього тижня. Він заявив, що як напередодні, так і в день нашого матчу Ліги чемпіонів на Местальї (10 березня) знав про симптоми хвороби, теоретично сумісні із симптомами коронавірусу, однак не вжив профілактичних заходів.

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Такі дії наражали на небезпеку безліч людей під час поїздки до Валенсії і перебування в ній. Слід пам'ятати, що ця гра проводилася за закритими дверима на тлі суворих заходів безпеки за розпорядженням іспанських органів охорони здоров'я, спрямованих на запобігання ризику зараження COVID-19. Так сталося саме через присутність людей з Бергамо – району, який публічно класифікували "небезпечним" ще перед грою", – йдеться у заяві на офіційному сайті Валенсії.

Нагадаємо, Аталанта змогла пройти "кажанів" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, однак відразу після цього турнір зупинили через масове поширення коронавірусу.

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