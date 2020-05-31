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"Я не можу зараз померти": Гасперіні пережив коронавірус після казки Аталанти в Лізі чемпіонів

10:13 387 Читать на русском
"Я не можу зараз померти": Гасперіні пережив коронавірус після казки Аталанти в Лізі чемпіонів
Джан П'єро Гасперіні / фото: Аталанта

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні розповів, що в день матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Валенсією був хворим коронавірусом.

21’ Кевін Гамейро
51’ Кевін Гамейро
67’ Ферран Торрес
 
Йосіп Ілічіч 3’
Йосіп Ілічіч 43’
Йосіп Ілічіч 71’
Йосіп Ілічіч 82’
3’ Йосіп Ілічіч
21’ Кевін Гамейро
43’ Йосіп Ілічіч
51’ Кевін Гамейро
67’ Ферран Торрес
71’ Йосіп Ілічіч
82’ Йосіп Ілічіч

"Я почувався погано за день до гри у Валенсії, а в день матчу мені стало ще гірше. Якщо ви подивіться на фотографії, то я не дуже добре виглядав на лавці. Це було 10 березня. У наступні дві ночі я дуже погано спав. Лихоманки не було, але відчувалося, що температура була високою.

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Кожні дві хвилини повз проносилася карета швидкої допомоги, тому що поруч із тренувальною базою є лікарня. Це було схоже на зону бойових дій. Ночами я думав: "А що буде зі мною, якщо я потраплю в цю лікарню? Я не можу зараз померти, мені ще так багато потрібно зробити..." Це був своєрідний жарт із самим собою, щоб підняти настрій, але з іншого боку, я справді думав про це. Потім, в суботу 14 березня, у мене було найважче тренування за багато років: годину на біговій доріжці плюс 10-кілометрова пробіжка. Я вже почувався добре, повним сил.

Наступного дня команді прислали їжу від шеф-кухаря Мішлен, вболівальника Аталанти. Я спробував і сказав, що це вода. Страви були на смак, як хліб. Я повністю втратив смакові відчуття. Я пробув на тренувальній базі три тижні. Повернувшись додому в Турин, я завжди дотримувався соціальної дистанції з дружиною і дітьми. Оскільки у мене не було лихоманки, я не робив аналіз мазка, але 10 днів тому аналізи крові підтвердили, що у мене був COVID-19. У мене є антитіла, але це не означає, що у мене тепер є імунітет.

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У Бергамо панує глибока, сповнена гідності печаль. Ви відчуваєте це всюди: на вулиці, в очах людей, в закритих віконницями барах і ресторанах, в мовчанні співробітника клубу, який втратив батька. Знадобляться роки, щоб по-справжньому зрозуміти, що сталося, тому що це був епіцентр трагедії. Кожен раз, коли я думаю про це, це здається таким абсурдним: пік спортивної радості співпав з безоднею відчаю для Бергамо", – цитує Гасперіні Football Italia.

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Італія Аталанта Аталанта коронавірус Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Валенсія - Аталанта
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