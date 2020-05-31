Валенсия недовольна халатностью Гасперини – тренер Малиновского подвергал опасности десятки людей

Валенсия сделала официальное заявление после того, как тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини признался, что переболел коронавирусом.

"Валенсия хотела бы публично выразить наше удивление словам тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини, которые появились в итальянской прессе на этой неделе. Он заявил, что как накануне, так и в день нашего матча Лиги чемпионов на Месталье (10 марта) знал о симптомах болезни, теоретически совместимых с симптомами коронавируса, однако не принял профилактических мер.

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Такие действия подвергали опасности множество людей во время поездки в Валенсию и пребывания в ней. Следует помнить, что эта игра проводилась за закрытыми дверями на фоне строгих мер безопасности по распоряжению испанских органов здравоохранения, направленных на предотвращение риска заражения COVID-19. Так произошло именно из-за присутствия людей из Бергамо – района, который публично классифицировали "опасным" еще перед игрой", – говорится в заявлении на официальном сайте Валенсии.

Напомним, Аталанта смогла пройти "летучих мышей" в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако сразу после этого турнир остановили из-за массового распространения коронавируса.

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