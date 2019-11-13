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Валенсія бойкотує матч за Суперкубок Іспанії – відома можлива заміна левантійців

10:26 669 Читать на русском
Валенсія бойкотує матч за Суперкубок Іспанії – відома можлива заміна левантійців
Валенсія – володар Кубка Іспанії / Marca

Валенсія розглядає можливість не зіграти у розіграші Суперкубка Іспанії попри перемогу в Кубку.

Бетіс може замінити Валенсію в новому форматі Суперкубка Іспанії, повідомляє Diario Sport.

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Керівництво "кажанів" незадоволене тим, як розподіляються доходи від нового турніру, в зв'язку з чим розглядає можливість неучасті в ньому.

Нагадаємо, в понеділок відбулося жеребкування, за підсумками якої Валенсія зіграє з Реалом, а Барселона – з Атлетіко у півфіналі Суперкубка Іспанії. Всі матчі пройдуть 8-12 січня в Джидді (Саудівська Аравія) на Спортивному комплексі імені короля Абдулли, що вміщує 62 тисячі глядачів.

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