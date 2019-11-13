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Валенсия бойкотирует матч за Суперкубок Испании – известна возможная замена левантийцев

10:29 163 Читати українською
Валенсия бойкотирует матч за Суперкубок Испании – известна возможная замена левантийцев
Валенсия – обладатель Кубка Испании / Marca

Валенсия рассматривает возможность не сыграть в розыгрыше Суперкубка Испании несмотря на победу в Кубке.

Бетис может заменить Валенсию в новом формате Суперкубка Испании, сообщает Diario Sport.

Федерация футбола Испании определилась с местом проведением Суперкубка страны на ближайшие три года – неожиданный выбор

Руководство "летучих мышей" недовольно тем, как распределяются доходы от нового турнира, в связи с чем рассматривает возможность неучастия в нем.

Напомним, в понедельник состоялась жеребьевка, по итогам которой Валенсия сыграет с Реалом, а Барселона – с Атлетико в полуфинале Суперкубка Испании. Все матчи пройдут 8-12 января в Джидде (Саудовская Аравия) на Спортивном комплексе имени короля Абдуллы, вмещающем 62 тысячи зрителей.

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