Барселона с Валенсией активно провели первый тайм, создав несколько неплохих моментов, но все голы оставили на второй тайм. Сначала Паулисту потеряли в штрафной и защитник без проблем замкнул подачу с углового.

Барселона удержала победу над Валенсией в перестрелке с пятью голами – "блаугранас" догнали Реал

Каталонцы быстро отыгрались – Месси не смог забить с пенальти, но удачно сыграл на добивании. В похожем стиле забил Гризманн, который среагировал на сейв голкипера, а Месси забил третий гол со штрафного. Солер отыграл один мяч, но Барселона удержала победу.

Таким образом, каталонцы набрали 74 очка и остались третьими, Валенсия с 36 пунктами расположилась на 14 позиции