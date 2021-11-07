Чемпіонат Іспанії 2021/22, 13-й тур

Вільяреал – Хетафе – 1:0

Гол: Трігерос, 10

Валенсія – Атлетіко – початок о 17:15

Мальорка – Ельче – початок о 19:30

Осасуна – Реал Сосьєдад – початок о 19:30

Бетіс – Севілья – початок о 22:00

Вільяреал відкривав програму дня в Іспанії домашнім поєдинком проти Хетафе. Господарі підійшли до зустрічі, маючи 4-матчеву безвиграшну серію, а Хетафе лишень тиждень тому здобув дебютну перемогу в сезоні – однак з дна таблиці вона кастильців не підняла. Словом, нічия нікого не влаштовувала.

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Краще на гру налаштувалися господарі, які відкрили рахунок вже на 10-й хвилині внаслідок подачі Еступіньяна з лівого флангу в штрафний. Алькасер підрізав її на правий край, а Трігерос звідти вистрілив точно у дальній кут. 1:0! Одразу після цього через травму довелося змінювати Груневельда, але цей хід частково допоміг забити другий гол! Піно, який змінив Данджуму, на 42-й хвилині вивів Алькасера віч-на-віч, а той впевнено пробив у дев'ятку – втім VAR повідомив, що у Пако був офсайд.

На перерву корманди відправились за мінімальної переваги Вільяреала. У Хетафе залишався ще цілий тайм на камбек, однак підопічні Кіке Санчеса Флореса нічого цікавого так і не створили. "Жовта субмарина" теж сильно збавила оберти, але кілька цікавих моментів господарі провели – зокрема, Діа на 85-й хвилині влучив у стійку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу команди Унаї Емері.

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