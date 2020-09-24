Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд (доля путівки у плей-офф вирішується в одному матчі)

Арарат-Вірменія – Целє – 1:0 (дод. час)

Гол: Вакуленко, 111

КуПС – Судува – 18:30

Фехервар – Реймс – 19:00

Ростов – Маккабі Хайфа – 19:30

Бешикташ – Ріу Аве – 20:00

Рига – Селтік – 20:00

Стяуа – Слован Ліберец – 20:30

Шкендія – Тоттенхем – 21:00

Гранада – Локомотив Тбілісі – 21:00

Шериф – Дандолк – 21:00

Клаксвік – Динамо Тбілісі – 21:00

Санкт-Галлен – АЕК – 21:30

ЛАСК – ДАК – 21:30

Мілан – Буде-Глімт – 21:30

Базель – Анортосіс – 21:30

Віллем ІІ – Рейнджерс – 22:00

Спортінг – Абердін – 22:00

Усі результати ігрового дня

У першому матчі ігрового дня Арарат-Вірменія приймав словенський Целє. Український захисник Сергій Вакуленко вийшов на поле зі стартових хвилин і "відзначився" жовтою карткою. Інше попередження отримав знаменитий Йоан Гуффран, екс-форвард Бордо та Ньюкасла, який зараз змушений виступати у скромному вірменському клубі. Основний час закінчився з рахунком 0:0. В овертаймі головним героєм став саме Вакуленко: на 111-ій хвилині українець влучним ударом завершив потуги партнерів – 1:0. Арарат – за крок від групового турніру Ліги Європи!