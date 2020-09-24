Ліга Європи: українець вирішальним голом виводить сенсаційний Арарат у наступний раунд – усі результати дня (LIVE)
"Футбол 24" розповідає про найцікавіші поєдинки 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Топові клуби, а також команди, за які виступають українські легіонери, – у центрі нашої уваги.
Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд (доля путівки у плей-офф вирішується в одному матчі)
Арарат-Вірменія – Целє – 1:0 (дод. час)
Гол: Вакуленко, 111
КуПС – Судува – 18:30
Фехервар – Реймс – 19:00
Ростов – Маккабі Хайфа – 19:30
Бешикташ – Ріу Аве – 20:00
Рига – Селтік – 20:00
Стяуа – Слован Ліберец – 20:30
Шкендія – Тоттенхем – 21:00
Гранада – Локомотив Тбілісі – 21:00
Шериф – Дандолк – 21:00
Клаксвік – Динамо Тбілісі – 21:00
Санкт-Галлен – АЕК – 21:30
ЛАСК – ДАК – 21:30
Мілан – Буде-Глімт – 21:30
Базель – Анортосіс – 21:30
Віллем ІІ – Рейнджерс – 22:00
Спортінг – Абердін – 22:00
У першому матчі ігрового дня Арарат-Вірменія приймав словенський Целє. Український захисник Сергій Вакуленко вийшов на поле зі стартових хвилин і "відзначився" жовтою карткою. Інше попередження отримав знаменитий Йоан Гуффран, екс-форвард Бордо та Ньюкасла, який зараз змушений виступати у скромному вірменському клубі. Основний час закінчився з рахунком 0:0. В овертаймі головним героєм став саме Вакуленко: на 111-ій хвилині українець влучним ударом завершив потуги партнерів – 1:0. Арарат – за крок від групового турніру Ліги Європи!