Львів офіційно призначив Мазяра головним тренером

Новим наставником футбольного клубу Львів став Володимир Мазяр.

Володимир Мазяр – новий головний тренер ПФК Львів, – повідомляє офіційний сайт футбольного клубу Львів.

41-річний спеціаліст змінив на цій посаді Богдана Блавацького, який залишив львівський клуб за згодою сторін. Умови і терміни контракту з новим керманичем "містян" не розголошуються.

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Керівництво клубу представило Володимира Івановича команді перед ранковим тренуванням на базі у Винниках.

Нагадаємо, вчора, 9 вересня Мазяр покинув пост головного тренера клубу Гірник-Спорт.

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