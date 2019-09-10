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Львів офіційно призначив Мазяра головним тренером

12:31 2726 Читать на русском
Львів офіційно призначив Мазяра головним тренером
Володимир Мазяр – новоспечений наставник Львова

Новим наставником футбольного клубу Львів став Володимир Мазяр.

Володимир Мазяр – новий головний тренер ПФК Львів, – повідомляє офіційний сайт футбольного клубу Львів.

41-річний спеціаліст змінив на цій посаді Богдана Блавацького, який залишив львівський клуб за згодою сторін. Умови і терміни контракту з новим керманичем "містян" не розголошуються.

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Керівництво клубу представило Володимира Івановича команді перед ранковим тренуванням на базі у Винниках.

Нагадаємо, вчора, 9 вересня Мазяр покинув пост головного тренера клубу Гірник-Спорт.

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Теги
Гірник-Спорт Гірник-Спорт Головне Львів Львів Володимир Мазяр Володимир Мазяр Богдан Блавацький Богдан Блавацький
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