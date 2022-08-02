В Україні з'явиться шоу про європейський футбол – авторами стануть культові коментатори
Після зникнення каналів "Футбол 1/2/3" колишні працівники намагаються закрити інформаційні прогалини новим контентом.
Відомий коментатор Віктор Вацко повідомив про запуск на своєму YouYube-каналі "Вацко Live" нової програми, яка буде присвячена європейському футболу.
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Співведучим Віктора стане ще один культовий коментатор Дмитро Джулай, який нині працює на Setanta Sports. Вацко хотів би запросити у програму і монстра коментаторської справи Дениса Босянка, однак той нині перебуває на війні у лавах ЗСУ.
Нагадаємо, Джулай, Босянок і Вацко раніше буле ведучими програми "Libero", яка виходила на каналі Sport 1.
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