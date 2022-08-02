Босянок, Джулай і Вацко / Фото з соцмереж

Відомий коментатор Віктор Вацко повідомив про запуск на своєму YouYube-каналі "Вацко Live" нової програми, яка буде присвячена європейському футболу.

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Співведучим Віктора стане ще один культовий коментатор Дмитро Джулай, який нині працює на Setanta Sports. Вацко хотів би запросити у програму і монстра коментаторської справи Дениса Босянка, однак той нині перебуває на війні у лавах ЗСУ.

Нагадаємо, Джулай, Босянок і Вацко раніше буле ведучими програми "Libero", яка виходила на каналі Sport 1.

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