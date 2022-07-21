"Отже, ліцензії на телемовлення анульовані, а це означає, що більше немає ТРК "Україна" і більше не існує телеканалів "Футбол", в тому вигляді до якого ви звикли протягом цих 14 років. Я прийшов на ТРК в Донецьку у 2001 році. Тому для мене сьогодні закінчилась історія довжиною більш ніж 21 рік.

Ліцензії телеканалів Ахметова були анульовані – канали "Футбол" остаточно припинили мовлення

Починалося все з прямих трансляцій на ТРК та "Футбольного уїк-енду", але зрештою з'явилася амбітна ціль запустити в Києві великий канал. З цього почалася яскрава історія довжиною майже в 14 років. Тисячі годин прямих ефірів, програм, студій, сюжетів і перемог. Це була дійсно епоха, але щоб втілити все це у життя, крім ліцензій, та техніки, потрібні були люди, які змогли створити футбольне ТБ. Я хочу подякувати кожному, хто вклав частинку свого серця в цю неймовірно яскраву історію. Кожному журналісту, оператору або продюсеру...

Дякую Саші Федоришину за потужний діджитал. Дяка всім, хто впродовж останніх 20 років кожної неділі був поруч зі мною і робив "Футбольний уїк-енд", а потім "Великий Футбол" – Володя Крамар, Вадим Караманець, Віктор Соколов, Ігор Бурбас, Віталік Плецан. Дякую нашим футбольним красуням Аллі Бублій, Еллі Іванюковіч, Владі Седан, Еммі Ді, Даші Савіній. Якщо когось не назвав не ображайтесь, цей пост мені дуже важко зараз писати... Крапку не ставлю. Залишаю три крапки", – написав Денисов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення президента Шахтаря Ріната Ахметова та його інвестиційної компанії SCM про вихід з медійного бізнесу. Як наслідок, було анульовано ліцензії національних телеканалів "Україна", "Україна24", "Донбас", "Футбол 1/2/3", Шахтар ТВ, "НЛО TV" та "Індиго", а також провайдерів "Медіа Групи Україна" – супутникової платформи Xtra TV та Oll.TV тощо.

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