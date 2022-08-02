Известный комментатор Виктор Вацко сообщил о запуске на своем YouYube-канале "Вацко Live" новой программы, посвященной европейскому футболу.

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Соведущим Виктора станет еще один культовый комментатор Дмитрий Джулай, ныне работающий на Setanta Sports. Вацко хотел бы пригласить в программу и монстра комментаторского дела Дениса Босянка, однако тот сейчас находится на войне в рядах ВСУ.

Напомним, Джулай, Босянок и Вацко ранее были ведущими программы "Libero", которая выходила на канале Sport 1.

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