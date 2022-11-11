ПФЛ, під егідою якої проходить чемпіонат України у Першій та Другій лігах, організовує спеціальний турнір з метою отримання командами ігрової практики на час зимової паузи.

Через війну в Україні більшість клубів Першої та Другої ліг не матимуть змоги провести збори за кордоном. Професіональна футбольна ліга пропонує організувати товариський турнір під назвою Зимовий відкритий кубок ПФЛ, до участі в якому запрошують і клуби Прем'єр-ліги.

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До участі у змаганнях запрошують долучитися представників усіх дивізіонів України. Клубам УПЛ пропонують дати відповідь щодо можливої участі в турнірі до 16 листопада, заповнивши спеціальну форму. Про це йдеться у листі, уривок якого оприлюднив Sport.ua.

Зимовий кубок планують провести з 4-5 лютого до 12-13 березня 2023 року. Перший етап змагань пропонують провести за коловою системою у групах за територіальним принципом. Другий етап – стикові матчі "на виліт". Рішення щодо остаточного формату ухвалять спільно з усіма клубами.

Нагадаємо, на початку 2022-го телеканали "Футбол" організували Зимовий кубок у Туреччині. Тоді участь взяли Чорноморець, Металіст, Верес та Полісся, у складі якого зіграв Олександр Усик. Саме команда з Житомира здобула трофей.

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