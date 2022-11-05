"Зараз ми обговорюємо з УАФ деякі варіанти, слідкуватимемо за ситуацією. Думаю, що виконком УАФ прийматиме рішення залежно від ситуації в країні.

Кубок України планують провести весною – відомо, який фактор стане вирішальним

Якщо ситуація покращиться то Кубок України можуть провести навесні. І вийде, що команди ПФЛ почнуть грати у березні. У нас є різні напрацювання, але докладно поки не говоритиму. Ймовірно, команди ПФЛ на цьому етапі почнуть грати у березні перед чемпіонатом. Це будуть матчі на Кубок України.

Щодо того, чи всі команди ПФЛ готові взяти участь у Кубку України... Поки що немає кінцевого рішення, питати команди заздалегідь, щоб вони підтвердили свою участь, немає сенсу. У нас є регламент, але в даній ситуації під час війни, я думаю, що регламент Кубка України не передбачатиме обов'язкової участі, а буде за підтвердженням", – цитує Каденка видання Український футбол.

Нагадаємо, попередній розіграш Кубка України був недограний через війну – проведення турніру було зупинене на стадії чвертьфіналів. Чинним володарем трофея залишається Динамо, яке стало переможцем турніру в сезоні 2020/21.

Що відбувається в Динамо – причини фіаско, атмосфера в команді, терміни відставки Луческу і чому не все так однозначно