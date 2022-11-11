ПФЛ, под эгидой которой проходит чемпионат Украины в Первой и Второй лигах, организует специальный турнир для получения командами игровой практики на время зимней паузы.

Из-за войны в Украине большинство клубов Первой и Второй лиг не смогут провести сборы за рубежом. Профессиональная футбольная лига предлагает организовать товарищеский турнир под названием Зимний открытый кубок ПФЛ, к участию в котором приглашают и клубы Премьер-лиги.

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К участию в соревнованиях приглашают присоединиться представителей всех дивизионов Украины. Клубам УПЛ предлагают дать ответ на возможное участие в турнире до 16 ноября, заполнив специальную форму. Об этом говорится в письме, отрывок которого обнародовал Sport.ua.

Зимний кубок планируют провести с 4-5 февраля по 12-13 марта 2023 года. Первый этап соревнований предлагают провести по круговой системе в группах по территориальному принципу. Второй этап – стыковые матчи "на вылет". Решение об окончательном формате будет принято совместно со всеми клубами.

Напомним, в начале 2022 года телеканалы "Футбол" организовали Зимний кубок в Турции. Тогда участие приняли Черноморец, Металлист, Верес и Полесье, в составе которого сыграл Александр Усик. Именно команда из Житомира завоевала трофей.

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