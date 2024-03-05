“Из-за ограниченного бюджета мы не смогли выкупить контракт Кравца за 400 тысяч евро, как мы договаривались летом. Зимой, по желанию Кравца и его агента Олега Смалийчука, мы готовы были расстаться. Но поскольку других вариантов у них не было, мы договорились, что он будет играть у нас до лета и мы ему будем платить его большую зарплату.

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Сейчас появилось Полесье. Финансово и с моральной точки зрения мы ничего не можем сделать, чтобы удержать Кравца, хотя он нам необходим. Наверняка, Полесье предложило ему хорошие условия, а Смалийчуку – агентские. Мы должны дать игроку возможность играть и зарабатывать деньги. Поэтому СК Днепр-1 отпускает Кравца.

Игрок хочет в Полесье. У него были немного напряженные отношения с Максимовым относительно игрового времени в конце осенней части сезона.

Кому вообще принадлежит контракт Кравца? Насколько я понимаю, Смалийчуку. В прошлом году его контракт не выкупила Ворскла, В этом году – мы. Кравец изначально не хотел ехать в город Днепр из-за войны. Он из Львова и его семья была против, но мы его уговорили", – сказал Фридман в комментарии Sport-Express.

Напомним, Кравец выступает за СК Днепр-1 с июля 2023 года. В текущем сезоне провел за днепрян 21 матч во всех турнирах, без результативных действий. Transfermarkt оценивает Василия в 1,2 млн евро.

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