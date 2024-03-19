"Є пропозиції щодо Олександра Сватка та Даніеля Ківінди, але СК Дніпро-1 поки що їх не розглядає. Зараз немає таких пропозицій, які б нас влаштували.

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Закінчиться сезон – розмовлятимемо. Можу сказати достеменно: до кінця чемпіонату ми нікого продавати не будемо.

Я думаю, щодо Сватка ще будуть пропозиції. Він відновиться після травми, і якщо збірна вийде на Євро, і він себе там проявить, ще зросте у ціні. СК Дніпро-1 чекає на нього серйозної пропозиції.

Щодо Ківінди, то це наш вихованець. Він молодий і перспективний гравець, і ми на нього дуже розраховуємо в майбутньому. Сподіваємось, він принесе багато користі рідному клубу", – сказав Фрідман у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, у поточному сезоні Сваток провів за дніпрян 22 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився асистом. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

У доробку Ківінди 10 поєдинків в еліті. До слова, у 18-річного форварда непрості відносини з Юрієм Максимовим – головний тренер у матчах з Оболонню та ЛНЗ показово прибирав Даніеля з поля після виходу того на заміну. Transfermarkt править за гравця 300 тисяч євро.

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