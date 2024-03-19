“Есть предложения по Александру Сватку и Даниэлю Кивинде, но СК Днепр-1 пока что их не рассматривает. Сейчас нет таких предложений, которые бы нас устроили.

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Закончится сезон – будем разговаривать. Могу сказать точно: до конца чемпионата мы никого продавать не будем.

Я думаю, по Сватку еще будут предложения. Он восстановится после травмы, и если сборная выйдет на Евро, и он себя там проявит, еще возрастет в цене. СК Днепр-1 ждет на него серьезного предложения.

Относительно Кивинды, то это наш воспитанник. Он молодой и перспективный игрок, и мы на него очень рассчитываем в будущем. Надеемся, он принесет много пользы родному клубу", – сказал Фридман в комментарии Sport-Express.

Напомним, в текущем сезоне Сваток провел за днепрян 22 матча во всех турнирах, в которых отметился ассистом. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

В активе Кивинды 10 поединков в элите. К слову, у 18-летнего форварда непростые отношения с Юрием Максимовым – главный тренер в матчах с Оболонью и ЛНЗ показательно убирал Даниэля с поля после выхода того на замену. Transfermarkt просит за игрока 300 тысяч евро.

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