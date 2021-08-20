Півзахисник Зорі Сергій Булеца, права на якого належать Динамо, порівняв свої обов'язки на футбольному полі в луганському і дніпровському клубах.

"В СК Дніпро-1 тренер мені повністю довіряв і практично ні в чому не обмежував. Ризикуй, твори, розвивайся. Завдяки Михайленкові я відчув впевненість у своїх силах, якої дуже потребував.

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В Зорі – історія інша. Тут я теж відчуваю довіру наставника, але разом з тим у мене є чітка роль в тактичних схемах, якої я повинен дотримуватися. Не буду вдаватися в деталі, але зараз обсяг моєї бігової роботи збільшився в два рази. Я ніколи не приховував, що не люблю оборонятися, проте в Зорі без цього – ніяк.

Пресинг, відбір, швидке перелаштування і перехід з оборони в атаку – це наш стиль. Я по максимуму намагаюся йому відповідати і удосконалювати ті елементи, в яких поки недостатньо сильний", – сказав Булеца у коментарі "Футбольному клубу".

Нагадаємо, у поточному сезоні 22-річний українець провів за Зорю чотири матчі, в яких відзначився двома асистами.

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