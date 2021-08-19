Зоря жодного разу в своїй історії не проходила кваліфікацію до Ліги Європи, але луганцям і з жеребом не щастило – він постійно зводив їх з представниками топ-чемпіонатів. У цьому ж році випав шанс зламати сумну традицію, адже в суперники випав віденський Рапід. Чемпіонат Австрії в принципі за рівнем не сильніший за УПЛ, а "зелено-білі" ще й розпочали його жахливо, здобувши всього одну перемогу в чотирьох матчах. Щоправда, у "мужиків" старт сезону виявився аналогічним.

Рапід Відень – Зоря – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Матчи с болельщиками всегда по-своему атмосферны. pic.twitter.com/ObJNjsyj9g — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 19, 2021

Австрійські колективи вирізняються якісним пресингом, однак підопічні Віктора Скрипника досить швидко продемонстрували свою перевагу в цьому компоненті. Рапід допускав величезну кількість втрат на всіх ділянках поля, не створивши жодної цікавої атаки в перші півгодини, а Зоря розривала віденців на контратаках. До 25-ї хвилини гості могли відкривати рахунок тричі: Кочергін з дистанції пробивав по центру (Штребінгер парирував), Сайядманеш влучив у захисника після виходу віч-на-віч з обіграшем воротаря, а Громов метрів з 20-ти стріляв в руки голкіпера.

Здавалося, що скоро віденці ковтнуть гол, але на 29-й хвилині луганці несподівано самі його подарували супернику. Точніше, його подарував Шевченко, який невдало виніс м'яч – його одразу ж перевели на Фунтаса, а той, промайнувши повз центрбеків, завдав удару в лівий нижній кут. 1:0! Шок.

Не можна сказати, що Зоря після пропущеного голу розклеїлась. Луганці все так же здорово перехоплювали й відбирали м'ячі на чужій половині поля, непогано просували м'яч на дриблінгу й в цілому працювали швидше та вигадливіше – втім, жодного моменту до перерви команда так і не створила. Рапід також нічого цікавого не вигадав, якщо не згадувати про слабкий удар головою у виконанні Грюлля після кутового. У підсумку, футболісти відправились відпочивати за мінімальної переваги віденського колективу.

На початку другого тайму Рапід міг забити другий гол внаслідок дальнього пострілу Аразе. Шевченко перевів м'яч над поперечкою, а Зоря вже за дві хвилини відповіла стандартом, удар з якого прийшовся у стінку – відскок же прилетів у центр штрафного на Сайядманеша. Іранець потужно пробив з мінімальної відстані, однак сфера пройшла над воротами! На 56-й же хвилині зрівнювати рахунок мав Імереков, який замикав подачу з кутового, але його постріл головою пройшов над каркасом воріт!

В середині тайму оборона віденців тріщала по швах. Так, на 62-й хвилині Громов розкачав Хофманна в карному майданчику, але пробити не встиг, а на 63-й Сайядманеш потужно вистрілив з лінії штрафного – повз ліву стійку! Ще через три хвилини свіжий Шахаб розкачав Стойковіча на лівому краю штрафного й завдав удару в дальній кут, але Граймль встиг кинутись під м'яч. Зрештою, на 73-й хвилині Кабаєв накрутив півкоманди біля чого воротарського й "бахнув" у дальній нижній – Штребінгер парирував, а Фаворов не зміг зіграти на добиванні!

Рапід нічим не відповідав до 77-ї хвилини, коли на правий фланг штрафного увірвався Аразе. В завершенні епізоду вінгер вистрілив під ближню стійку, однак Шевченко врятував Зорю. На жаль, цей момент виявився прелюдією до взяття воріт "мужиків": вже на 78-й Кара відгукнувся на винос з власної половини, легко обійшов Імерекова й пробив точно в лівий нижній кут – 2:0.

Зоря могла скоротити відставання через три хвилини внаслідок удару Кочергіна з лету в правий кут. Штребінгер парирував його, а Рапід швидко покарав підопічних Віктора Скрипника за марнотратство. Прикро, адже луганці привезли гол самі собі: Жунінью на рівному місці втратив м'яч на власній половині поля, після чого суперник виконав подачу в штрафний – Грюлль же, відірвавшись від Вернидуба, розстріляв ворота. 3:0. Катастрофа.

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Рапід святкує розгром завдяки дитячим помилкам Зорі, але у луганців ще залишається матч-відповідь. Його проведуть за тиждень у Запоріжжі.

Віддали Барсі "копію Мессі" і зупиняли Динамо, а тренер пережив трагедію – на шляху Зорі чемпіон нацистської Німеччини