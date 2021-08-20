Полузащитник Зари Сергей Булеца, права на которого принадлежат Динамо, сравнил свои обязанности на футбольном поле в луганском и днепровском клубах.

"В СК Днепр-1 тренер мне полностью доверял и практически ни в чем не ограничивал. Рискуй, твори, развивайся. Благодаря Михайленко я приобрел уверенность в своих силах, в которой очень нуждался.

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В Заре – история другая. Здесь я тоже ощущаю доверие наставника, но вместе с тем у меня есть четкая роль в тактических схемах, которой я должен придерживаться. Не буду вдаваться в детали, но сейчас объем моей беговой работы увеличился в два раза. Я никогда не делал секрет из того, что не люблю обороняться, однако в Заре без этого – никак.

Прессинг, отбор, быстрое перестроение и переход из обороны в атаку – это наш стиль. Я по максимуму стараюсь ему соответствовать и совершенствовать те элементы, в которых пока недостаточно силен", – сказал Булеца в комментарии "Футбольному клубу".

Напомним, в текущем сезоне 22-летний украинец провел за Зарю четыре матча, в которых отметился двумя ассистами.

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