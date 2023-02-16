"З кадрами без змін. Усі ті, хто був раніше травмований, з Шахтарем не гратимуть.

Йовічевіч назвав два чинники, які допоможуть Шахтарю здолати Ренн в Лізі Європи

Щодо того, що у нас в суперниках саме українська команда... Тут важко щось казати, адже я спілкувався з тренером Динамо і ми розуміємо, в яких умовах готуються футболісти, виходячи із ситуації в Україні. Суперник гратиме не лише за свій клуб, а й за всю країну. Знаємо, що Шахтар битиметься до останнього і зіграє на найвищому рівні.

Чи щасливі ми, що зіграємо проти Шахтаря без Мудрика? Звісно, це футболіст високого рівня, його можна порівняти з висококаліберною зброєю. Може, для нас це і гарна новина, та однаково в Шахтарі залишилось багато гравців високого рівня. Ми довго спостерігаємо за суперником, і я не можу сказати, що після того, як пішов Мудрик, нам стане набагато легше", – цитує Женезіо офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Ренном відбудеться вже сьогодні, 16 лютого. Початок зустрічі о 19:45.

Шахтар – Ренн: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи