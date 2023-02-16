Шахтар повертається у євросезон приблизно з тим же відчуттям, з яким його і починав. Ніхто не знає, що очікувати від "гірників" прямо зараз, але всі ми сподіваємось на виконання програми-мінімум. Восени вона являла собою вихід у ЛЄ, а тепер – прорив у 1/8 фіналу ЛЄ. Благо, суперник прохідний.

Шахтар – Ренн: прогноз на матч плей-офф Ліги Європи

Осінній Ренн суттєво відрізняється від нинішньої версії. Тоді підопічні Бруно Женезіо за всіма ключовими показниками були другою-третьою командою Франції – зокрема, це стосувалося очікуваних голів, дотиків у штрафному та інтенсивності пресингу. Не вистачало тільки явних гольових нагод та якості в обороні. Саме завдяки двом останнім проблемам поразки Динамо від "руж-нуар" виглядали більш-менш гідними.

До чемпіонату світу Ренн тримався у топ-3 в Лізі 1, однак після відновлення сезону команді стало тяжко. Брентонці зазнали п'ятьох поразок у восьми матчах, відставши від зони ЛЧ аж на шість очок, а також вилетіли з Кубку. Так, при цьому вдалося здолати ПСЖ, але загальний рівень гри у підопічних Бруно Женезіо вкрай слабкий. За очікуваними голами вони на 13-й позиції (причому немає ніякого недобору), за очікуваними пропущеними – на 11-й. В останньому поєдинку "руж-нуар" пропустили від Тулузи тричі за тайм.

Практично всі лідери суттєво збавили в якості та стабільності (особливо це стосується форварда Доку й центрхава Маєра), а новачки (Токо-Екамбі, Спенс) поки що не встигли влитись у командний механізм. Крім того, зараз важка ситуація з лазаретом. Словом, до матчу проти Шахтаря "руж-нуар" підходять з величезною тривогою на душі, хоча букмекери все одно вважають французів фаворитами – взнаки дається відчутна перевага у класі футболістів та ігровий тонус.

"Гірникам" до подібних розкладів не звикати. Звикати доводиться до іншої проблеми – життя без Мудрика. Навколо Михайла крутилась уся гра в єврокубках, та і в чемпіонаті України тренерський штаб підлаштовувався під його найкращі якості. Це був легальний чіт-код донеччан.

Прямої заміни настільки швидкому й технічному гравцю з потужним ударом немає. Ігор Йовічевіч пробував там і Борячука, Зубкова, Тотовицького й навіть Глущенка, зрештою зупинивши свій вибір на Криськіві – профільному центрхаві. З одного боку, Дмитро круто проявляв себе на обмеженому просторі, але з іншого – не вистачало кросів, якісних передач та швидкості.

За зиму "помаранчево-чорні" посилились 22-річним фулбеком Гочолеішвілі, 18-річним нападником Келсі, а також Ракицьким і Різником. Навряд чи їм довірять місце в основі прямо зараз, але проявили вони себе перспективно. На зборах виділялись Бондаренко й Траоре, у яких по три голи. В цілому, спаринги виявились продуктивними й результативними, хоча деякий острах викликає гра в обороні – був лиш один сухий матч.

Кадрова ситуація

Головною втратою Ренна є вінгер Мартен Тер'є, який до розриву хрестів встиг забити 10 голів та віддати 4 асисти. В лазареті тако залишається правий фулбек Хамед Амарі та його пряма заміна – Лоренц Ассіньйон.

Донеччанам знову не допоможе Швед, термін відновлення якого взагалі невідомий. Також під сумнівом участь Назарини, у якого було пошкодження. Про відсутність Корнієнка не варто й нагадувати.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Ренн

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Криськів – Траоре

Ренн: Манданда – Спенс, Родон, Теате, Трюффер – Буріжо, Сантамарія, Угочукву, Токо-Екамбі – Доку, Гуйрі

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Як вже говорилося вище, букмекери не вірять в успіх Шахтаря. Так, у Ренна зараз колосальні проблеми практично у всіх аспектах, однак склад французів дорожчий аж у чотири рази. Тут феєрить Амін Гуйрі, у якого 11 голів та 3 асисти. Тут є Жеремі Доку з досвідом чемпіонату світу. Карлос Токо-Екамбі має за плечма колосальний досвід матчів на топ-рівні.

Крім того, Ренн вміє затискати суперників на фланг і досі непогано пресингує – за інтенсивністю тиску "руж-нуар" четверті. Щонайголовніше, бретонці провели вже десяток матчів після ЧС-2022, в той час як Шахтар лишень стартує. Ну і відсутність Мудрика варто не забувати – це колосальна втрата.

Тим не менш, ми не поставимо на суперника. Занадто вже серйозними є ігрові проблеми підопічних Бруну Женезіо. В той же час, структура гри донеччан особливо не змінилась, а на зборах команда виглядала доволі обнадійливо. Осінні лідери в хорошій формі, моменти є, голів достатньо. Можливо, всього цього і не вистачить для тріумфу над Ренном, але зачепитись за нічию точно можна.

Суперник Шахтаря допитав легенду УПЛ: підкорив Францію, вірить в успіх без Мудрика, засуджує війну й уболіває за Україну