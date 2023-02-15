"Ми пройшли певний позитивний шлях, аби і далі бути в Лізі Європи, знаючи, які команди не потрапили на цю стадію. Наведу один приклад: Атлетіко. Або в цьому самому турнірі грає Барселона. Це доказ того, що стабільність і рух команди зростають, і впевненість так само. І з тими самими мріями, з якими ми почали цей сезон, вони залишаються. І якомога довше ми хочемо побути в цьому турнірі. Декілька місяців грати в Лізі чемпіонів й Лізі Європи – це дуже велика річ для нас, для нової команди, що зібралася пів року тому. І ми не хочемо зупинятися, а хочемо думати, що неможливе може стати можливим.

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Так, ми не в рівних умовах, але взагалі життя зараз не складається в рівних умовах. Дві країни – Франція та Україна – не є в рівних умовах, і ми це мусимо сприйняти як справжні бійці. Звісно, що в Ренна триває чемпіонат, вони в іншому тонусі – чотири дні тому зіграли останній матч. Ми свій останній зіграли 23 листопада проти Ворскли, і це достатньо багато часу без офіційних поєдинків. Для нас це буде достатньо невизначена ситуація: з одного боку, маємо відсутність ігрової практики на такому рівні, бо є лише турецькі збори, товариські ігри, з іншого, можемо компенсувати цей гандикап божевільною мотивацією та єдністю, що нас характеризували впродовж останніх пів року. Тож та невизначеність якраз мотивує.

Ми говоримо про Ренн, який до чемпіонату світу був однією з найкращих команд у Європі за своєю формою. Це показує сама статистика: вони не програвали 17 матчів поспіль й перебували у верхній частині французького чемпіонату, що входить до топ-5 ліг. З іншого боку, від мундіалю до сьогодні вони мають маленьку кризу в результатах, де не все виходило так, як вони звикли. Звісно, ми теж хочемо цим скористатися. Однак я два фактори навів – це відсутність нашого тонусу, що ми компенсуватимемо на 100 відсотків мотивацією й бажанням. Ми тривалий час не грали офіційні матчі, і розпочинати в Лізі Європи – це збільшення мотивації й характеру, аби показати завтра найкращі якості", – розповів на прес-конференції Йовічевіч.

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