"Мне неприятно об этом говорить, но соперник сегодня был лучше, особенно в плане решительности, страсти, желания. Он сильнее хотел выиграть и достиг своего. Мы создавали моменты, но надо идти вперед так же решительно, как и они. Мы были недостаточно хороши и оставляли для них множество возможностей.

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Надо быть голодными и отдавать все силы на поле. Наша игра в атаке была недостаточно острой. Не хочу выделять кого-нибудь одного, дело во всей команде. Мы были недовольны тем, что в полузащите действовали слишком высоко и позволяли их центральным защитникам легко ходить вперед.

Надо было играть немного поглубже. В связи с этим были произведены замены. Также нужно было прибавить энергичности. Нам нужно смириться с этой неудачей и извлечь из нее урок. Мы уже возвращались на победный путь после игры с Ливерпулем, поэтому я не переживаю. Я верю в команду. Мы вернемся", – сказал главный тренер Манчестер Юнайтед в интервью Sky Sports.

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