"З боку це виглядає так, ніби Владислав Гельзін прокинувся вранці і вирішив: "Нехай Климовський йде гуляти, буде новий тренер". Пару тижнів тому, коли ми обговорювали з Гельзіним трансфер Шахаба і прихід у клуб Яя Туре, він говорив, що все добре і прекрасно. Але було зрозуміло, з чим Гельзін був незгодний і що його бентежило.

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Климовський – чудова людина. Але в компоненті правильного балансу тренера у нього точно був для своїх гравців пряник, але був відсутній батіг. І десь ця атмосфера з дуже хорошої перейшла у ванільну. А ваніль справі не допомагає: десь потрібно струснути команду, змусити зіграти через не можу.

Ще однією причиною зміни тренера стало те, що президент клубу незадоволений втратою очок з командами, які нижче у турнірній таблиці. А завдання у Гельзіна одне – це зона Ліги Європи.

Ця зміна тренера не була спонтанною. З претендентів було кілька імен – це Сергій Ковалець, Олег Дулуб і Олександр Головко. Але зупинилися у підсумку на Юрієві Калітвінцеві", – сказав Денисов у програмі "Денисов TIME".

Нагадаємо, 25 лютого Олімпік оголосив про розірвання контракту з Ігорем Климовським і призначив новим коучем екс-тренера збірної України.

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