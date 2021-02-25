"Все сталося дуже швидко, буквально сьогодні вночі. Був дзвінок від президента клубу. Він запитав, чи немає у мене бажання очолити команду. Перше, що я відповів: "У вас же є тренер".

Калітвінцев офіційно очолив Олімпік

Але президент сказав, що з тренером мирно і добре попрощалися, тому команда зараз без наставника. Тоді я дав згоду на зустріч і, практично до ранку, ми сиділи і обговорювали багато футбольних справ. Лише під ранок разом з президентом прийшли до того, що будемо співпрацювати.

Які мої амбіції в Олімпіку? Мене не цікавить середина турнірної таблиці, а тим більше боротьба за виживання. Скажу так: у мене не амбіції, а амбітність, спортивна амбітність. Але ми не будемо рухатися широкими кроками, все повинно бути поступово", – зазначив Калітвінцев у коментарі офіційному сайту Олімпіка.

Нагадаємо, Юрій розпочав тренерську кар'єру в ужгородському Закарпатті у 2001 році. На клубному рівні працював у Динамо-2, російських Волзі та Динамо. У 2009 році привів збірну України U-19 до перемоги на домашньому чемпіонаті Європи. Працював асистентом Мирона Маркевича у національній збірній України, а також виконував обов'язки головного тренера "синьо-жовтих".

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