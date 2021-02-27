"Со стороны это выглядит так, будто Владислав Гельзин проснулся утром и решил: "Пусть Климовский идет гулять, будет новый тренер". Пару недель назад, когда мы обсуждали с Гельзиным трансфер Шахаба и приход в клуб Яя Туре, он говорил, что все хорошо и прекрасно. Но было понятно, с чем Гельзин был несогласен и что его смущало.

Калитвинцев озвучил амбициозные планы перед стартом работы в Олимпик

Климовский – замечательный человек. Но в компоненте правильного баланса тренера у него точно был для своих игроков пряник, но отсутствовал кнут. И где-то эта атмосфера из очень хорошей перешла в ванильную. А ваниль делу не помогает: где-то нужно встряхнуть команду, заставить сыграть через не могу.

Еще одной причиной смены тренера стало то, что президент клуба недоволен потерей очков с командами, которые ниже в турнирной таблице. А задача у Гельзина одна – это зона Лиги Европы. Эта смена тренера не была спонтанной. Из претендентов были несколько имен – это Сергей Ковалец, Олег Дулуб и Александр Головко. Но остановились в итоге на Юрие Калитвинцеве", – сказал Денисов в программе "Денисов TIME".

Напомним, 25 февраля Олимпик объявил о расторжении контракта с Игорем Климовским и назначил новым коучем экс-тренера сборной Украины.

Динамо їх просто знищило – двічі по 7:0: призовий кросворд від головного редактора