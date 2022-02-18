"У мене був доволі складний період. Я хотів піти з Білорусі ще раніше, десь у квітні мені потрібно було серйозно займатись своїм сином. Він швидко виріс, були проблеми зі здоров'ям. Я мусив бути щосекунди з ним, але й людей розумів, думав, що все вийде якось саме собою. Але потім стало ще складніше.

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Син завжди займався у академіях тих країн, де я тренував. Втім, останній рік я працював з ним індивідуально. Це вже були не футбольні тренування, а "вирівнювання" організму. Він виріс до 186 см. Я надсилав знімки до Німеччини, Італії. Звідти приходили такі діагнози, що страшно подумати. Але я розумів – треба терпіння, бо це природньо. Хлопець виріс, проте далеко не весь організм росте однаково. Ціла низка проблем виникає, ми виконували спеціальні вправи, щоб вирівняти організм і не втратити футбольні якості.

Не знаю, як по таланту, але швидкість син має величезну. Якби не вона, то я б, в принципі, вже ні про що і не думав. Якщо у футболі немає швидкості, то треба йти займатись шахами чи ще чимось. Звичайно, зараз Тамерлан зі мною в Чорноморці", – розповів Григорчук в інтерв'ю BurBuzz.

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