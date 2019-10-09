Ібрагімовіч заявив, що готовий до повернення в європейський топ-чемпіонат

Зірковий нападник Златан Ібрагімовіч поділився своїми планами після завершення виступів у складі американського Лос-Анджелес Гелаксі.

"Так, я готовий до Серії А на 100 відсотків, я сприймаю це наче гру. Я все ще готовий робити різницю. В Італії чи у будь-якій іншій країні.

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Якщо я зможу перебратися в італійський чемпіонат, то не бачу для себе жодних проблем. Я буду показувати навіть більше, ніж ті гравці, які виступають зараз там", – заявив Ібрагімовіч в інтерв'ю Sky Sport Italy.

Нагадаємо, 38-річний швед має чималий досвід виступів в Італії, де він захищав кольори Ювентуса, Інтера та Мілана. Його Контракт з Лос-Анджелес Гелаксі чинний до грудня цього року.

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