"Клоуни": капітан Аталанти обізвав журналістів через загрозу підхопити коронавірус

Капітан Аталанти Алехандро Гомес не хотів спілкуватися з журналістами напередодні матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Валенсії.

Після прильоту до Іспанії тамтешні журналісти намагалися взяти коментар у капітана бергамасків відразу в аеропорту. Аргентинець наголосив, що репортери ігнорують застереження щодо запобігання поширенню коронавірусу.

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Проте журналістів це не зупинило, і вони продовжили облогу Гомеса, на що він обурено відреагував: "Клоуни".

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Валенсією та Аталантою, який відбудеться 10 березня о 22:00, пройде за зачиненими дверима через епідемію коронавірусу.

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