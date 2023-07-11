Мадридці почали готуватися до кампанії 2023/24, але спокійно їм це зробити не дозволить розслідування проти італійського фахівця.

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Як повідомляє El mundo, Карло Анчелотті став фігурантом справи про шахрайство. Його підозрюють у несплаті податків у розмірі 400 тисяч євро за 2014 рік, коли італієць вперше очолив Реал. Анчелотті не включив у свою декларацію дохід від прав на зображення.

За цей злочин передбачено штраф та ув'язнення. Однак Анчелотті визнав факти порушення закону. Він пояснив інцидент тим, що його "погано проінформували" його податкові радники. Очікується, що Анчелотті підпише угоду з суддею та сплатить не тільки всю заборгованість, а й отримає штраф.

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