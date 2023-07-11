Мадридцы начали готовиться к кампании 2023/24, но спокойно это сделать не позволит расследование против итальянского специалиста.

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Как сообщает El mundo, Карло Анчелотти стал фигурантом дела о мошенничестве. Его подозревают в неуплате налогов в размере 400 тысяч евро за 2014 год, когда итальянец впервые возглавил Реал. Анчелотти не включил в свою декларацию доход от прав на изображения.

За это преступление предусмотрен штраф и заключение. Однако Анчелотти признал факты нарушения закона. Он объяснил инцидент тем, что его "плохо проинформировали" его налоговые советники. Ожидается, что Анчелотти подпишет соглашение с судьей и заплатит не только всю задолженность, но и получит штраф.

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