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В Іспанії провели перший матч з глядачами за чотири місяці – публіка знехтувала правилами соціальної дистанції

21:19 - Читать на русском
В Іспанії провели перший матч з глядачами за чотири місяці – публіка знехтувала правилами соціальної дистанції
Іспанські фанати / AP

Перша спроба Іспанії повернути вболівальників на стадіони виявилася доволі неоднозначною.

Експериментальним став поєдинок між Маріно і Тамарасейте за право залишитися в Сегунді Б (третій дивізіон).

Серія А офіційно підтвердила намір повернути уболівальників на трибуни ще в нинішньому сезоні

Місцева арена вміщує 700 глядачів, проте пустили лише 300. Перед входом на стадіон вболівальники одягнули захисні маски, пройшли температурну перевірку та надали справки про свій стан здоров'я. Проте під час гри дисципліна порушилася. Публіка не захотіла розсідатися по боках головної трибуни, скупчившись в центрі – мінімальна соціальна дистанція була порушена.

Нагадаємо, в Іспанії останні матчі з глядачами відбувалися ще в березні, перед зупинкою сезону через пандемію коронавірусу.

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Теги
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