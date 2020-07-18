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В Испании провели первый матч со зрителями за четыре месяца – публика пренебрегла правилами социальной дистанции

18 июля 21:22 - Читати українською
В Испании провели первый матч со зрителями за четыре месяца – публика пренебрегла правилами социальной дистанции
Испанские фанаты / AP

Первая попытка Испании вернуть болельщиков на стадионы оказалась довольно неоднозначной.

Экспериментальным стал поединок между Марино и Тамарасейте за право остаться в Сегунде Б (третий дивизион).

Серия А официально подтвердила намерение вернуть болельщиков на трибуны еще в нынешнем сезоне

Местная арена вмещает 700 зрителей, однако пустили только 300. Перед входом на стадион болельщики надели защитные маски, прошли температурную проверку и предоставили справки о своем состоянии здоровья. Однако во время игры дисциплина нарушилась. Публика не захотела рассаживаться по бокам главной трибуны, собравшись в центре – минимальная социальная дистанция была нарушена.

Напомним, в Испании последние матчи со зрителями проходили еще в марте, перед остановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

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