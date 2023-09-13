Фанати Расінга і Сарагоси незадоволені тим, що керівництво Професійної футбольної ліги призначає матчі на понеділок і п'ятницю. Про це інформує Marca.

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Найближчої п'ятниці в рамках 6 туру чемпіонату відбудеться матч між Сарагосою і Расінгом, і фанати обох команд планують влаштувати спільну акцію протесту. Вони мають намір мовчати стартові 3 хвилини матчу, повернувшись спинами до поля.

Уболівальники незадоволені тим, що подібний графік матчів збігається з робочими днями, через що їм важко відвідувати стадіон. Також фанати обох команд незадоволені "занадто високими" цінами на квитки для матчів другого іспанського дивізіону.

Зазначимо, що після 5 турів Сегунди Сарагоса лідирує в турнірній таблиці другого дивізіону чемпіонату Іспанії. Расінг посідає 6-те місце.

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