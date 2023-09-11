Адвокат жертви Санті Міни звернувся до Вищого суду Андалусії з проханням про негайне взяття до в'язниці екс-форварда Сельти Санті Міни.

Вважається, що активний пошук футболістом роботи за межами Іспанії збільшує ризик втечі перед перспективою чотирирічного тюремного ув'язнення, до якого він засуджений за сексуальне насильство. Наразі Санті перебуває на волі тільки з тієї причини, що подав апеляцію на перше рішення суду. Ця апеляція була частково задоволена, інформує Faro de Vigo.

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Раніше Міна намагався працевлаштуватися в Сампдорії, але протест уболівальників генуезького клубу звів цю угоду нанівець.

Нагадаємо, що попередній клуб Міни Сельта розірвав контракт із гравцем у серпні 2023 року.

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