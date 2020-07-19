В Іспанії продовжують повертати вболівальників на трибуни – українські поціновувачі футболу можуть позаздрити

Іспанські вболівальники одними із перших у Європі повернулися на трибуни стадіону. Щоправда, наразі лише в рамках експерименту.

На поєдинку плей-офф Терсери (четвертий за рангом дивізіон Іспанії) Вільяновенсе – Естремадура Б були присутні тисяча вболівальників. Ця гра стала другою з глядачами, починаючи з березня, повідомляє AS.

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Цього разу все вийшло трохи краще, ніж на першій грі. При вході на стадіон вимірювали температуру, а фанати чемно дотримувалися соціальної дистанції як на трибунах, так і перед стадіоном. Обов'язковою умовою потрапляння на поєдинок була наявність маски, а також надання особистих даних. Крім того, на стадіоні не продавали їжу та напої, натомість вболівальники отримали дозвіл принести їх з собою – ну просто мрія для численних українських уболівальників!

До слова, поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 2:0.

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