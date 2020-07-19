В Испании продолжают возвращать болельщиков на трибуны – украинские ценители футбола могут позавидовать

Испанские болельщики одними из первых в Европе вернулись на трибуны стадиона. Правда, пока только в рамках эксперимента.

На поединке плей-офф Терсеры (четвертый по рангу дивизион Испании) Вильяновенсе – Эстремадура Б присутствовали тысяча болельщиков. Эта игра стала второй со зрителями, начиная с марта, сообщает AS.

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На этот раз все получилось немного лучше, чем на первой игре. При входе на стадион измеряли температуру, а фанаты вежливо придерживались социальной дистанции как на трибунах, так и перед стадионом. Обязательным условием попадания на поединок было наличие маски, а также предоставление личных данных. Кроме того, на стадионе не продавали еду и напитки, зато болельщики получили разрешение принести их с собой – ну просто мечта для многочисленных украинских болельщиков!

К слову, поединок завершился победой хозяев со счетом 2:0.

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