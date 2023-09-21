"Який вигляд має мій звичайний день у Маямі? Ми прокидаємося разом із дітьми о 7 ранку, відвозимо їх до школи. Я ставлю собі будильник на мобільному телефоні. Снідаємо, відвозимо дітей до школи, після чого я їду в клуб. Починаємо рано.

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Чи є в Інтері штрафи за запізнення? Так, у клубі є чіткий розклад і штрафи. Я приїжджаю на тренування, тренуюся, і повертаюся додому о першій годині дня. Ми приймаємо ланч з Антонеллою, після чого йдемо подрімати або дивимося серіали, фільми... Та що завгодно.

О третій годині дня ми забираємо дітей зі школи і веземо їх на тренування. Взагалі ми планували віддати дітей в іншу школу, але вона розташовувалася далі від дому, тому клуб порадив мені іншу школу. Діти обожнюють футбол, усі троє. Вони теж народилися з любов'ю до нього", – наводить слова Мессі аргентинське видання Ole.

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