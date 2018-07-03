Діого Рінкон очолить Львів, – ЗМІ

Фактичний новачок Прем'єр-ліги – Львів – визначився з новим головним тренером. Ним повинен стати колишній гравець київського Динамо Діого Рінкон.

Діого Рінкон очолить Львів, повідомляє Динамомания.

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За інформацією видання, 38-річний бразилець невдовзі буде представлений у статусі головного тренера "містян". Посаду спортивного директора може зайняти ще один бразилець – колишній нападник львівських Карпат Вільям Роша Батіста. Діого Рінкон у 2002-2009 рр. грав за київське Динамо та вважається найкращим бразильським легіонером в історії клубу.

Відзначимо, що минулого тижня Львів припинив співпрацю з Демченком, який працював із рівненським Вересом навесні. Після сезону 2017/18 Верес змінив назву на Львів та продовжить виступи в УПЛ і залишиться у Львові.