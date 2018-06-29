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Львів припинив співпрацю з Демченком

16:31 327 Читать на русском
Львів припинив співпрацю з Демченком
Андрій Демченко / фото: ФК Верес

ФК Львів припинив співпрацю з в.о. головного тренера Андрієм Демченком.

Андрій Демченко більше не є тренером Львова, повідомляє прес-служба львівського клубу.

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Керівництво львів’ян припинило співпрацю з фахівцем, оскільки сторони не дійшли згоди щодо умов нового контракту.

Наразі ведуться пошуки нового головного тренера. Раніше повідомлялося, що ним може стати колишній наставник Вереса Володимир Мазяр.

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Головне Львів Львів Андрій Демченко Андрій Демченко
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