Захисник бразильського клубу виконав найбезглуздіший пенальті в історії і позбавив команду Кубка

Гравець футбольного клубу Пайсанду Каїка Олівейра увійшов в історію завдяки курйозному пострілу з одинадцятиметрового у вирішальному матчі своєї команди.

У фіналі бразильського Кубка Верді зійшлись команди Куяба і Пайсанду (5:4). Основний час переможця не виявив, тож команди мали виконувати післяматчеві пенальті. Результат гри вирішив постріл Каїки Олівейри, який був не просто неточним, але нереально безглуздим – гравець взяв дуже довгий розбіг, потім дуже повільно крок за кроком наближався до м’яча, згодом зупинився, відступив від нього на крок і пробив повз ворота. Футболіст хотів влаштувати шоу і йому це вдалось.

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Зрештою, навіть якби Олівейра влучив у сітку, його гол не було б зараховано – за правилами ФІФА виконавець пенальті не може зупинятися і відходити від м'яча під час пробиття пенальті.

До слова, Кубок Верді (дослівно перекладається як Зелений кубок) – один з трьох клубних національних кубкових турнірів, поряд з Кубком Бразилії і Кубком Нордесте, в якому визначаються представники від Бразилії у південноамериканських міжнародних кубках. Розігрується між футбольними клубами Північного регіону, Центрально-західного регіону (крім штатів Гояс) і Еспіріту-Санту. Володар Кубка Верді отримує місце в Північноамериканському кубку КОНМЕБОЛ на наступний рік.

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