"В Динамо він грав з Циганковим, у нього хороший зв'язок з Марлосом", – Пятенко не проти натуралізації Мораєса

Володимир Пятенко, екс-тренер донецького Металурга, який тренував Жуніора Мораєса, оцінив можливість натуралізації нападника для збірної України.

"Якщо я не помиляюсь, то Жуніор Мораєс до нас у донецький Металург приїжджав двічі. Спершу у нього щось не вийшло з трансфером: він довго чекав, але вирішив поїхати. Це було, коли команду тренував Андрій Гордеєв, я тоді був помічником.

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Він поїхав до Болгарії. Минув певний час, а я пам’ятаю, що він себе дуже добре на зборах показав. Я тоді вже став головним тренером, згадав, що є такий нападник і все ж таки з другої спроби ми його взяли.

Одразу було помітно, що він такий колючий нападник, неприємний для захисників. Добре грав корпусом, він хоч і невеличкий на зріст, але кусав дуже добре захисників.

В Україні точно, а також в багатьох інших країнах дуже мало якісних нападників. Тому я нормально ставлюся до натуралізації. У нього гарний зв’язок із тим же Марлосом. У Києві він грав із Циганковим. Я думаю, що він достатньо сильний нападник. Хоча, за його словами, він завжди хотів грати за збірну Бразилії.

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Не сказав би, що він не хотів довго грати саме в Україні. Коли він виступав у Металурзі, він постійно акцентував увагу на тому, що мріє грати у Лізі Чемпіонів та за збірну Бразилії. Це були дві його основні цілі та мрії. Саме тому він перейшов до Динамо. А потім у Шахтар. Напевно, він зрозумів, що збірна Бразилії не розраховує на нього. А за збірну все ж таки хочеться пограти", – цитує Пятенка FootballHub.