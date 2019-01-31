Шевченко: Ми не натуралізуємо гравців для збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував ситуацію з натуралізацією іноземців.

"Ми не натуралізуємо гравців. Якщо з'являється футболіст, який прийняв українське громадянство, і його рівень гри відповідає рівню збірної, то він нарівні з усіма може розраховувати на виклик. Я працюю з футболістами, які мають українські паспорти. Решта рішень – справа самих футболістів.

Не Ярмоленко чи Марлос і навіть не Маліновський – найнебезпечніший наш гравець не потрібен збірній України, і це сумно

Ми проведемо тільки 8 офіційних поєдинків, це вже, здається, рекордна кількість за сезон, якщо не брати до уваги роки участі України в фінальних стадіях чемпіонатів світу та Європи. Тому ми дуже виважено підійдемо до вибору товариських матчів у ті дати, які надасть УЄФА", – цитує Шевченка УНІАН.