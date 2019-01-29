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Циганик: Жуніор Мораєс хоче грати за збірну України

18:19 296 Читать на русском
Циганик: Жуніор Мораєс хоче грати за збірну України
Жуніор Мораєс / фото із соцмереж

Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораєс готовий змінити громадянство заради збірної України.

Бразилець роздумує над тим, щоб прийняти українське громадянство і грати на національну збірну, розповів Ігор Циганик в ефірі Циганик Live.

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За інформацією журналіста, Мораєс саме зараз потрібен команді Андрія Шевченка. Це пов'язано з тим, що на перших зборах київського Динамо отримав травму Артем Бєсєдін, а Роман Яремчук в Генті грає на лівому фланзі атаки.

В Україні Мораєс грає із літа 2012 року. Першим клубом для бразильця став донецький Металург. Згодом Жуніор перейшов у Динамо, а вже влітку минулого року відбувся його скандальний перехід у склад Шахтаря.

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Теги
Україна Україна Збірна України Шахтар Шахтар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Ігор Циганик
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