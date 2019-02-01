"В Динамо он играл с Цыганковым, у него хорошая связь с Марлосом", – Пятенко не против натурализации Мораеса

Владимир Пятенко, экс-тренер донецкого Металлурга, который тренировал Жуниора Мораеса, оценил возможность натурализации нападающего для сборной Украины.

"Если я не ошибаюсь, то Жуниор Мораес к нам в донецкий Металлург приезжал дважды. Сначала у него что-то не получилось с трансфером: он долго ждал, но решил уехать. Это было, когда команду тренировал Андрей Гордеев, я тогда был помощником.

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Он уехал в Болгарию. Прошло некоторое время, а я помню, что он себя очень хорошо на сборах показал. Я тогда уже стал главным тренером, вспомнил, что есть такой нападающий и все же со второй попытки мы его взяли.

Сразу было заметно, что он такой колючий нападающий, неприятный для защитников. Хорошо играл корпусом, он хоть и небольшого роста, но "кусал" очень хорошо защитников.

В Украине точно, а также во многих других странах очень мало качественных нападающих. Поэтому я нормально отношусь к натурализации. У него хорошая связь с тем же Марлосом. В Киеве он играл с Цыганковым. Я думаю, что он достаточно сильный нападающий. Хотя, по его словам, он всегда хотел играть за сборную Бразилии.

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Не сказал бы, что он не хотел долго играть именно в Украине. Когда он выступал в Металлурге, он постоянно акцентировал внимание на том, что мечтает играть в Лиге Чемпионов и за сборную Бразилии. Это были две его основные цели и мечты. Именно поэтому он перешел в Динамо. А затем в Шахтер. Наверное, он понял, что сборная Бразилии не рассчитывает на него. А за сборную все же хочется поиграть", – цитирует Пятенко FootballHub.