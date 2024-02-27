"Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу. Ви знаєте, він оголосив про те, що найближчим часом буде зроблено фінансовий звіт, аудит. Я вам хочу відкрити такий невеличкий інсайд. На сьогодні вже абсолютно відомо про те, що фінансова дірка в бюджеті близько 2 млн євро. Уже зараз дефіцит близько двох мільйонів євро.

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Тобто, зараз новому керівництву УАФ треба знайти 2 млн євро, щоби просто закрити цей бюджет. Уявіть собі, що було до цього. Достатньо складна історія для команди Шевченка це все залагодити. Звіт буде опублікований повністю лише через 2 місяці, і тоді Андрій Шевченко вийде до преси та оголосить результати цього звіту, але на сьогодні така інформація, що вже зараз потрібно ліквідовувати дефіцит майже 2 млн євро. Це величезна сума", – поділився Циганик в програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Шевченко став президентом УАФ 25 січня 2024 року. До цього посаду з 2015-го обіймав Андрій Павелко, який зараз перебуває під вартою.

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