Вже влітку 2024-го відбудеться перший в історії чемпіонат світу серед футболістів віком 35+ років. У турнірі планують взяти участь чимало легенд.

У чемпіонаті світу для футболістів, старших 35 років, візьмуть участь лише ті збірні, які мають у своєму активі перемогу на Мундіалі. Це Англія, Аргентина, Бразилія, Уругвай, Італія, Іспанія, Франція та Німеччина. Змагання пройдуть в Англії, повідомляє Daily Mail.

Екс-кіпери Динамо і Шахтаря, колишні партнери Шевченка – низка зірок поїдуть у Москву на "Кубок легенд"

Стадіони, які приймуть поєдинки, оголосять пізніше. Організатори планують, що участь у турнірі можуть взяти колишні футболісти своїх збірних віком 35 років і більше, а також ті, хто зіграли більше 100 матчів у елітному дивізіоні.

Планується, що капітанами команд будуть Стів Макманаман (Англія), Естебан Камб'ясо (Аргентина), Крістіан Карамбе (Франція), Кевін Кураньї (Німеччина), Емерсон (Бразилія), Мічел Сальгадо (Іспанія), Марко Матерацці (Італія) і Дієго Лугано (Уругвай).

У попередньому списку учасників є 5 володарів "Золотого м'яча" – Рівалдо, Кака, Роналдінью, Фабіо Каннаваро і Майкл Оуен. Також очікується приїзд Франческо Тотті, Ешлі Коула, Тьєррі Анрі, Френка Лемпарда, Ріо Фердінанда, Ернана Креспо, Месута Озіла, Давіда Вільї, Карлеса Пуйоля та інших знаменитостей.

Щоб привернути до турніру більше уваги, організатори навмисне обрали період проведення змагань між фіналом ЛЧ і стартом Євро-2024. Чвертьфінали заплановані на 4 і 5 червня, півфінали – на 8 червня, а фінал – на 11. Кожен матч триватиме 70 хвилин, а не 90, а команди зможуть використати усіх 18 гравців із заявки.

Роналду і його суперфанати: Мбаппе, Холанд, Кейн та інші зірки футболу, яких надихав Кріштіану