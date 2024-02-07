Уже летом 2024-го состоится первый в истории чемпионат мира среди футболистов в возрасте 35+ лет. Принять участие в турнире планируют немало легенд.

В чемпионате мира для футболистов, старше 35 лет, примут участие лишь те сборные, которые имеют в своем активе победу на Мундиале. Это Англия, Аргентина, Бразилия, Уругвай, Италия, Испания, Франция и Германия. Соревнования пройдут в Англии, сообщает Daily Mail.

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Стадионы, которые примут поединки, объявят позже. Организаторы планируют, что участие в турнире могут принять бывшие футболисты своих сборных в возрасте 35 лет и более, а также те, кто сыграли более 100 матчей в элитном дивизионе.

Планируется, что капитанами команд будут Стив Макманаман (Англия), Эстебан Камбьясо (Аргентина), Кристиан Карамбе (Франция), Кевин Кураньи (Германия), Эмерсон (Бразилия), Мичел Сальгадо (Испания), Марко Матерацци (Италия) и Диего Лугано (Уругвай).

В предварительном списке участников есть 5 обладателей "Золотого мяча" – Ривалдо, Кака, Роналдиньо, Фабио Каннаваро и Майкл Оуэн. Также ожидается приезд Франческо Тотти, Эшли Коула, Тьерри Анри, Фрэнка Лэмпарда, Рио Фердинанда, Эрнана Креспо, Месута Озила, Давида Вильи, Карлеса Пуйоля и других знаменитостей.

Чтобы привлечь к турниру больше внимания, организаторы умышленно выбрали период проведения соревнований между финалом ЛЧ и стартом Евро-2024. Четвертьфиналы запланированы на 4 и 5 июня, полуфиналы – на 8 июня, а финал – на 11. Каждый матч будет длиться 70 минут, а не 90, а команды смогут использовать всех 18 игроков из заявки.

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